Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Synthesizer Dog (SYNDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Synthesizer Dog (SYNDOG) teave $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Ametlik veebisait: https://www.synthesizerdog.fun/ Ostke SYNDOG kohe!

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Synthesizer Dog (SYNDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 249.77K $ 249.77K $ 249.77K Koguvaru: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Ringlev varu: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 249.77K $ 249.77K $ 249.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026037 $ 0.00026037 $ 0.00026037 Lisateave Synthesizer Dog (SYNDOG) hinna kohta

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYNDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYNDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYNDOG tokeni tokenoomikat, avastage SYNDOG tokeni reaalajas hinda!

SYNDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYNDOG võiks suunduda? Meie SYNDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYNDOG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!