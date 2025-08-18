Rohkem infot SYNDOG

Synthesizer Dog hind (SYNDOG)

1 SYNDOG/USD reaalajas hind:

$0.00031826
$0.00031826$0.00031826
-3.80%1D
Synthesizer Dog (SYNDOG) reaalajas hinnagraafik
Synthesizer Dog (SYNDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01089851
$ 0.01089851$ 0.01089851

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-3.86%

-27.08%

-27.08%

Synthesizer Dog (SYNDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SYNDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYNDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01089851 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SYNDOG muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -3.86% 24 tunni vältel -27.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Synthesizer Dog (SYNDOG) – turuteave

$ 305.30K
$ 305.30K$ 305.30K

--
----

$ 305.30K
$ 305.30K$ 305.30K

959.29M
959.29M 959.29M

959,286,183.4815775
959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Synthesizer Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 305.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYNDOG ringlev varu on 959.29M, mille koguvaru on 959286183.4815775. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 305.30K.

Synthesizer Dog (SYNDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Synthesizer Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Synthesizer Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Synthesizer Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Synthesizer Dog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.86%
30 päeva$ 0-37.99%
60 päeva$ 0-22.17%
90 päeva$ 0--

Mis on Synthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Synthesizer Dog (SYNDOG) allikas

Synthesizer Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synthesizer Dog (SYNDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synthesizer Dog (SYNDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synthesizer Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Synthesizer Dog hinna ennustust kohe!

SYNDOG kohalike valuutade suhtes

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenoomika

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYNDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synthesizer Dog (SYNDOG) kohta

Kui palju on Synthesizer Dog (SYNDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYNDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYNDOG/USD hind?
Praegune hind SYNDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Synthesizer Dog turukapitalisatsioon?
SYNDOG turukapitalisatsioon on $ 305.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYNDOG ringlev varu?
SYNDOG ringlev varu on 959.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYNDOG (ATH) hind?
SYNDOG saavutab ATH hinna summas 0.01089851 USD.
Mis oli kõigi aegade SYNDOG madalaim (ATL) hind?
SYNDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SYNDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYNDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas SYNDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYNDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYNDOG hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.