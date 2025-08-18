Mis on Synthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synthesizer Dog (SYNDOG) kohta Kui palju on Synthesizer Dog (SYNDOG) tänapäeval väärt? Reaalajas SYNDOG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SYNDOG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SYNDOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Synthesizer Dog turukapitalisatsioon? SYNDOG turukapitalisatsioon on $ 305.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SYNDOG ringlev varu? SYNDOG ringlev varu on 959.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYNDOG (ATH) hind? SYNDOG saavutab ATH hinna summas 0.01089851 USD . Mis oli kõigi aegade SYNDOG madalaim (ATL) hind? SYNDOG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SYNDOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SYNDOG kauplemismaht on -- USD . Kas SYNDOG sel aastal kõrgemale ka suundub? SYNDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYNDOG hinna ennustust

