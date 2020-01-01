SYNO Finance (SYNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SYNO Finance (SYNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SYNO Finance (SYNO) teave Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution. Ametlik veebisait: https://synonym.finance Valge raamat: https://synonym-finance.gitbook.io/synonym-finance/documentation/overview Ostke SYNO kohe!

SYNO Finance (SYNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SYNO Finance (SYNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 103.43K $ 103.43K $ 103.43K Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: $ 263.66M $ 263.66M $ 263.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 313.82K $ 313.82K $ 313.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.084796 $ 0.084796 $ 0.084796 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00039247 $ 0.00039247 $ 0.00039247 Lisateave SYNO Finance (SYNO) hinna kohta

SYNO Finance (SYNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SYNO Finance (SYNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYNO tokeni tokenoomikat, avastage SYNO tokeni reaalajas hinda!

SYNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYNO võiks suunduda? Meie SYNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYNO tokeni hinna ennustust kohe!

