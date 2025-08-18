Mis on SYNO Finance (SYNO)

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

Üksuse SYNO Finance (SYNO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SYNO kohalike valuutade suhtes

SYNO Finance (SYNO) tokenoomika

SYNO Finance (SYNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYNO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SYNO Finance (SYNO) kohta Kui palju on SYNO Finance (SYNO) tänapäeval väärt? Reaalajas SYNO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SYNO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SYNO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SYNO Finance turukapitalisatsioon? SYNO turukapitalisatsioon on $ 113.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SYNO ringlev varu? SYNO ringlev varu on 263.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYNO (ATH) hind? SYNO saavutab ATH hinna summas 0.084796 USD . Mis oli kõigi aegade SYNO madalaim (ATL) hind? SYNO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SYNO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SYNO kauplemismaht on -- USD . Kas SYNO sel aastal kõrgemale ka suundub? SYNO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYNO hinna ennustust

