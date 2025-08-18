Rohkem infot SYNC

Syncus (SYNC) reaalajas hinnagraafik
Syncus (SYNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081826
$ 0.081826$ 0.081826

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Syncus (SYNC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SYNC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.081826 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SYNC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Syncus (SYNC) – turuteave

$ 202.98K
$ 202.98K$ 202.98K

--
----

$ 202.98K
$ 202.98K$ 202.98K

4.30B
4.30B 4.30B

4,304,762,550.44943
4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943

Syncus praegune turukapitalisatsioon on $ 202.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYNC ringlev varu on 4.30B, mille koguvaru on 4304762550.44943. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 202.98K.

Syncus (SYNC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Syncus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Syncus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Syncus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Syncus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+195.78%
60 päeva$ 0+351.98%
90 päeva$ 0--

Mis on Syncus (SYNC)

Syncus is a reserve-backed DeFi protocol and DAO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Syncus (SYNC) allikas

Ametlik veebisait

Syncus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Syncus (SYNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Syncus (SYNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Syncus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Syncus hinna ennustust kohe!

SYNC kohalike valuutade suhtes

Syncus (SYNC) tokenoomika

Syncus (SYNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Syncus (SYNC) kohta

Kui palju on Syncus (SYNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYNC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYNC/USD hind?
Praegune hind SYNC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Syncus turukapitalisatsioon?
SYNC turukapitalisatsioon on $ 202.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYNC ringlev varu?
SYNC ringlev varu on 4.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYNC (ATH) hind?
SYNC saavutab ATH hinna summas 0.081826 USD.
Mis oli kõigi aegade SYNC madalaim (ATL) hind?
SYNC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SYNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYNC kauplemismaht on -- USD.
Kas SYNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYNC hinna ennustust.
Syncus (SYNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.