Mis on Synatra Staked USDC (YUSD)

Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Synatra Staked USDC (YUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Synatra Staked USDC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synatra Staked USDC (YUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synatra Staked USDC (YUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synatra Staked USDC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Synatra Staked USDC hinna ennustust kohe!

YUSD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Synatra Staked USDC (YUSD) tokenoomika

Synatra Staked USDC (YUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synatra Staked USDC (YUSD) kohta Kui palju on Synatra Staked USDC (YUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas YUSD hind USD on 1.39 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YUSD/USD hind? $ 1.39 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Synatra Staked USDC turukapitalisatsioon? YUSD turukapitalisatsioon on $ 4.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YUSD ringlev varu? YUSD ringlev varu on 3.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUSD (ATH) hind? YUSD saavutab ATH hinna summas 1.39 USD . Mis oli kõigi aegade YUSD madalaim (ATL) hind? YUSD nägi ATL hinda summas 1.06 USD . Milline on YUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YUSD kauplemismaht on -- USD . Kas YUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? YUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUSD hinna ennustust

Synatra Staked USDC (YUSD) Olulised valdkonna uudised