Sympson by Virtuals ($SYMP) reaalajas hind on $0.0039373. Viimase 24 tunni jooksul $SYMP kaubeldud madalaim $ 0.00365615 ja kõrgeim $ 0.00440015 näitab aktiivset turu volatiivsust. $SYMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03351131 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00195262.
Lüliajalise tootluse osas on $SYMP muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, +6.68% 24 tunni vältel -0.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sympson by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 3.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $SYMP ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.94M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Sympson by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.00024655.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sympson by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0000027856.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sympson by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0016884567.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sympson by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.002607749737187197.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00024655
|+6.68%
|30 päeva
|$ +0.0000027856
|+0.07%
|60 päeva
|$ -0.0016884567
|-42.88%
|90 päeva
|$ -0.002607749737187197
|-39.84%
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
