SYMMIO (SYMM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SYMMIO (SYMM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SYMMIO (SYMM) teave The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Ametlik veebisait: https://www.symm.io/ Valge raamat: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf

SYMMIO (SYMM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SYMMIO (SYMM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M Koguvaru: $ 678.36M $ 678.36M $ 678.36M Ringlev varu: $ 510.64M $ 510.64M $ 510.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02025478 $ 0.02025478 $ 0.02025478 Praegune hind: $ 0.02088417 $ 0.02088417 $ 0.02088417 Lisateave SYMMIO (SYMM) hinna kohta

SYMMIO (SYMM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SYMMIO (SYMM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYMM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYMM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

SYMM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYMM võiks suunduda? Meie SYMM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

