SYMMIO (SYMM) tokenoomika

SYMMIO (SYMM) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SYMMIO (SYMM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

SYMMIO (SYMM) teave

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets."

Picked up from symmio website and symmio docs

Ametlik veebisait:
https://www.symm.io/
Valge raamat:
https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf

SYMMIO (SYMM) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SYMMIO (SYMM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 10.64M
$ 10.64M$ 10.64M
Koguvaru:
$ 678.36M
$ 678.36M$ 678.36M
Ringlev varu:
$ 510.64M
$ 510.64M$ 510.64M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.150809
$ 0.150809$ 0.150809
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.02025478
$ 0.02025478$ 0.02025478
Praegune hind:
$ 0.02088417
$ 0.02088417$ 0.02088417

SYMMIO (SYMM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SYMMIO (SYMM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SYMM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SYMM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SYMM tokeni tokenoomikat, avastage SYMM tokeni reaalajas hinda!

SYMM – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SYMM võiks suunduda? Meie SYMM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.