The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs

Üksuse SYMMIO (SYMM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SYMMIO (SYMM) tokenoomika

SYMMIO (SYMM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SYMMIO (SYMM) kohta Kui palju on SYMMIO (SYMM) tänapäeval väärt? Reaalajas SYMM hind USD on 0.02110077 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SYMM/USD hind? $ 0.02110077 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SYMM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SYMMIO turukapitalisatsioon? SYMM turukapitalisatsioon on $ 10.61M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SYMM ringlev varu? SYMM ringlev varu on 502.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYMM (ATH) hind? SYMM saavutab ATH hinna summas 0.150809 USD . Mis oli kõigi aegade SYMM madalaim (ATL) hind? SYMM nägi ATL hinda summas 0.02025478 USD . Milline on SYMM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SYMM kauplemismaht on -- USD . Kas SYMM sel aastal kõrgemale ka suundub? SYMM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYMM hinna ennustust

