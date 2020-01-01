Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) teave This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned. Ametlik veebisait: https://www.sygnum.com/

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.44M $ 48.44M $ 48.44M Koguvaru: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Ringlev varu: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.44M $ 48.44M $ 48.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11,544.54 $ 11,544.54 $ 11,544.54 Kõigi aegade madalaim: $ 11,251.76 $ 11,251.76 $ 11,251.76 Praegune hind: $ 11,544.54 $ 11,544.54 $ 11,544.54 Lisateave Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) hinna kohta

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIUSD tokeni tokenoomikat, avastage FIUSD tokeni reaalajas hinda!

