Rohkem infot SYBTC

SYBTC Hinnainfo

SYBTC Ametlik veebisait

SYBTC Tokenoomika

SYBTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SyBTC logo

SyBTC hind (SYBTC)

Loendis mitteolevad

1 SYBTC/USD reaalajas hind:

$115,102
$115,102$115,102
-2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SyBTC (SYBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:19:15 (UTC+8)

SyBTC (SYBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 114,954
$ 114,954$ 114,954
24 h madal
$ 118,491
$ 118,491$ 118,491
24 h kõrge

$ 114,954
$ 114,954$ 114,954

$ 118,491
$ 118,491$ 118,491

$ 124,301
$ 124,301$ 124,301

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

-0.15%

-1.88%

-5.42%

-5.42%

SyBTC (SYBTC) reaalajas hind on $115,333. Viimase 24 tunni jooksul SYBTC kaubeldud madalaim $ 114,954 ja kõrgeim $ 118,491 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,301 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 74,649.

Lüliajalise tootluse osas on SYBTC muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -1.88% 24 tunni vältel -5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SyBTC (SYBTC) – turuteave

$ 929.44K
$ 929.44K$ 929.44K

--
----

$ 929.44K
$ 929.44K$ 929.44K

8.07
8.07 8.07

8.07405044
8.07405044 8.07405044

SyBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 929.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYBTC ringlev varu on 8.07, mille koguvaru on 8.07405044. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 929.44K.

SyBTC (SYBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SyBTC ja USD hinnamuutus $ -2,212.9898330935.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SyBTC ja USD hinnamuutus $ -2,983.8723094000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SyBTC ja USD hinnamuutus $ +11,281.0551957000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SyBTC ja USD hinnamuutus $ +10,211.26764627344.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2,212.9898330935-1.88%
30 päeva$ -2,983.8723094000-2.58%
60 päeva$ +11,281.0551957000+9.78%
90 päeva$ +10,211.26764627344+9.71%

Mis on SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SyBTC (SYBTC) allikas

Ametlik veebisait

SyBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on SyBTC (SYBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SyBTC (SYBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SyBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SyBTC hinna ennustust kohe!

SYBTC kohalike valuutade suhtes

SyBTC (SYBTC) tokenoomika

SyBTC (SYBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SyBTC (SYBTC) kohta

Kui palju on SyBTC (SYBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYBTC hind USD on 115,333 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYBTC/USD hind?
Praegune hind SYBTC/USD on $ 115,333. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SyBTC turukapitalisatsioon?
SYBTC turukapitalisatsioon on $ 929.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYBTC ringlev varu?
SYBTC ringlev varu on 8.07 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYBTC (ATH) hind?
SYBTC saavutab ATH hinna summas 124,301 USD.
Mis oli kõigi aegade SYBTC madalaim (ATL) hind?
SYBTC nägi ATL hinda summas 74,649 USD.
Milline on SYBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas SYBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:19:15 (UTC+8)

SyBTC (SYBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.