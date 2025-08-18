Mis on Swyft (SFT)

Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Swyft hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swyft (SFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swyft (SFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swyft nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SFT kohalike valuutade suhtes

Swyft (SFT) tokenoomika

Swyft (SFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swyft (SFT) kohta Kui palju on Swyft (SFT) tänapäeval väärt? Reaalajas SFT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Swyft turukapitalisatsioon? SFT turukapitalisatsioon on $ 11.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFT ringlev varu? SFT ringlev varu on 977.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFT (ATH) hind? SFT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SFT madalaim (ATL) hind? SFT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFT kauplemismaht on -- USD . Kas SFT sel aastal kõrgemale ka suundub? SFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFT hinna ennustust

