SWORD (SWORD) tokenoomika

SWORD (SWORD) teave SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem. Ametlik veebisait: https://swordavax.com/ Valge raamat: https://swordavax.com/wp-content/uploads/2024/02/SWORD-Token-Contract-AUDIT.pdf Ostke SWORD kohe!

SWORD (SWORD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SWORD (SWORD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Koguvaru: $ 7.67B $ 7.67B $ 7.67B Ringlev varu: $ 7.03B $ 7.03B $ 7.03B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.43K $ 25.43K $ 25.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SWORD (SWORD) hinna kohta

SWORD (SWORD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SWORD (SWORD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWORD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWORD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWORD tokeni tokenoomikat, avastage SWORD tokeni reaalajas hinda!

SWORD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWORD võiks suunduda? Meie SWORD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWORD tokeni hinna ennustust kohe!

