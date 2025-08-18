Rohkem infot SWORD

SWORD Hinnainfo

SWORD Valge raamat

SWORD Ametlik veebisait

SWORD Tokenoomika

SWORD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SWORD logo

SWORD hind (SWORD)

Loendis mitteolevad

1 SWORD/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SWORD (SWORD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:45:27 (UTC+8)

SWORD (SWORD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.77%

+0.77%

SWORD (SWORD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SWORD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWORDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SWORD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SWORD (SWORD) – turuteave

$ 24.18K
$ 24.18K$ 24.18K

--
----

$ 26.38K
$ 26.38K$ 26.38K

7.03B
7.03B 7.03B

7,665,089,170.505355
7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355

SWORD praegune turukapitalisatsioon on $ 24.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWORD ringlev varu on 7.03B, mille koguvaru on 7665089170.505355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.38K.

SWORD (SWORD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SWORD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SWORD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SWORD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SWORD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+21.25%
60 päeva$ 0+26.56%
90 päeva$ 0--

Mis on SWORD (SWORD)

SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SWORD (SWORD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SWORD hinna ennustus (USD)

Kui palju on SWORD (SWORD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SWORD (SWORD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SWORD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SWORD hinna ennustust kohe!

SWORD kohalike valuutade suhtes

SWORD (SWORD) tokenoomika

SWORD (SWORD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWORD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SWORD (SWORD) kohta

Kui palju on SWORD (SWORD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWORD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWORD/USD hind?
Praegune hind SWORD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SWORD turukapitalisatsioon?
SWORD turukapitalisatsioon on $ 24.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWORD ringlev varu?
SWORD ringlev varu on 7.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWORD (ATH) hind?
SWORD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SWORD madalaim (ATL) hind?
SWORD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SWORD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWORD kauplemismaht on -- USD.
Kas SWORD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWORD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWORD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:45:27 (UTC+8)

SWORD (SWORD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.