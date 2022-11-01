Switch Token (SWITCH) tokenoomika

Switch Token (SWITCH) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Switch Token (SWITCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Switch Token (SWITCH) teave

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

Ametlik veebisait:
https://switchrewardcard.com/
Valge raamat:
https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf

Switch Token (SWITCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Switch Token (SWITCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M
Koguvaru:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Ringlev varu:
$ 45.23B
$ 45.23B$ 45.23B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00848273
$ 0.00848273$ 0.00848273
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.0002393
$ 0.0002393$ 0.0002393

Switch Token (SWITCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Switch Token (SWITCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SWITCH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SWITCH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SWITCH tokeni tokenoomikat, avastage SWITCH tokeni reaalajas hinda!

SWITCH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SWITCH võiks suunduda? Meie SWITCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.