Mis on SwiftCash (SWIFT)

SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.

Üksuse SwiftCash (SWIFT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SwiftCash (SWIFT) tokenoomika

SwiftCash (SWIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwiftCash (SWIFT) kohta Kui palju on SwiftCash (SWIFT) tänapäeval väärt? Reaalajas SWIFT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWIFT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWIFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SwiftCash turukapitalisatsioon? SWIFT turukapitalisatsioon on $ 228.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWIFT ringlev varu? SWIFT ringlev varu on 286.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWIFT (ATH) hind? SWIFT saavutab ATH hinna summas 0.03944878 USD . Mis oli kõigi aegade SWIFT madalaim (ATL) hind? SWIFT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SWIFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWIFT kauplemismaht on -- USD . Kas SWIFT sel aastal kõrgemale ka suundub? SWIFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWIFT hinna ennustust

