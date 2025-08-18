Rohkem infot SWIFT

SWIFT Hinnainfo

SWIFT Valge raamat

SWIFT Ametlik veebisait

SWIFT Tokenoomika

SWIFT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SwiftCash logo

SwiftCash hind (SWIFT)

Loendis mitteolevad

1 SWIFT/USD reaalajas hind:

$0.00079947
$0.00079947$0.00079947
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SwiftCash (SWIFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:45:04 (UTC+8)

SwiftCash (SWIFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03944878
$ 0.03944878$ 0.03944878

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-2.82%

+3.73%

+3.73%

SwiftCash (SWIFT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SWIFT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03944878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SWIFT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -2.82% 24 tunni vältel +3.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SwiftCash (SWIFT) – turuteave

$ 228.84K
$ 228.84K$ 228.84K

--
----

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

286.24M
286.24M 286.24M

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

SwiftCash praegune turukapitalisatsioon on $ 228.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWIFT ringlev varu on 286.24M, mille koguvaru on 5000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.

SwiftCash (SWIFT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SwiftCash ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SwiftCash ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SwiftCash ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SwiftCash ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.82%
30 päeva$ 0+13.65%
60 päeva$ 0+8.60%
90 päeva$ 0--

Mis on SwiftCash (SWIFT)

SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SwiftCash (SWIFT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SwiftCash hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwiftCash (SWIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwiftCash (SWIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwiftCash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SwiftCash hinna ennustust kohe!

SWIFT kohalike valuutade suhtes

SwiftCash (SWIFT) tokenoomika

SwiftCash (SWIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwiftCash (SWIFT) kohta

Kui palju on SwiftCash (SWIFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWIFT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWIFT/USD hind?
Praegune hind SWIFT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SwiftCash turukapitalisatsioon?
SWIFT turukapitalisatsioon on $ 228.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWIFT ringlev varu?
SWIFT ringlev varu on 286.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWIFT (ATH) hind?
SWIFT saavutab ATH hinna summas 0.03944878 USD.
Mis oli kõigi aegade SWIFT madalaim (ATL) hind?
SWIFT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SWIFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWIFT kauplemismaht on -- USD.
Kas SWIFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWIFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWIFT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:45:04 (UTC+8)

SwiftCash (SWIFT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.