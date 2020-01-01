Swerve (SWRV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swerve (SWRV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swerve (SWRV) teave SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Ametlik veebisait: https://swerve.fi/ Ostke SWRV kohe!

Swerve (SWRV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swerve (SWRV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.74K $ 113.74K $ 113.74K Koguvaru: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Ringlev varu: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.39K $ 130.39K $ 130.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00329114 $ 0.00329114 $ 0.00329114 Praegune hind: $ 0.00614177 $ 0.00614177 $ 0.00614177 Lisateave Swerve (SWRV) hinna kohta

Swerve (SWRV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swerve (SWRV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWRV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWRV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWRV tokeni tokenoomikat, avastage SWRV tokeni reaalajas hinda!

SWRV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWRV võiks suunduda? Meie SWRV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWRV tokeni hinna ennustust kohe!

