Rohkem infot SWRV

SWRV Hinnainfo

SWRV Ametlik veebisait

SWRV Tokenoomika

SWRV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Swerve logo

Swerve hind (SWRV)

Loendis mitteolevad

1 SWRV/USD reaalajas hind:

$0.00578809
$0.00578809$0.00578809
-11.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Swerve (SWRV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:04:23 (UTC+8)

Swerve (SWRV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00572076
$ 0.00572076$ 0.00572076
24 h madal
$ 0.00670199
$ 0.00670199$ 0.00670199
24 h kõrge

$ 0.00572076
$ 0.00572076$ 0.00572076

$ 0.00670199
$ 0.00670199$ 0.00670199

$ 39.04
$ 39.04$ 39.04

$ 0.00329114
$ 0.00329114$ 0.00329114

+0.02%

-11.92%

+15.53%

+15.53%

Swerve (SWRV) reaalajas hind on $0.00578809. Viimase 24 tunni jooksul SWRV kaubeldud madalaim $ 0.00572076 ja kõrgeim $ 0.00670199 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00329114.

Lüliajalise tootluse osas on SWRV muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -11.92% 24 tunni vältel +15.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swerve (SWRV) – turuteave

$ 107.19K
$ 107.19K$ 107.19K

--
----

$ 122.88K
$ 122.88K$ 122.88K

18.52M
18.52M 18.52M

21,230,110.1128234
21,230,110.1128234 21,230,110.1128234

Swerve praegune turukapitalisatsioon on $ 107.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWRV ringlev varu on 18.52M, mille koguvaru on 21230110.1128234. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.88K.

Swerve (SWRV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Swerve ja USD hinnamuutus $ -0.000783744075204547.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Swerve ja USD hinnamuutus $ +0.0011045759.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Swerve ja USD hinnamuutus $ -0.0004461540.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Swerve ja USD hinnamuutus $ +0.00131323071260605.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000783744075204547-11.92%
30 päeva$ +0.0011045759+19.08%
60 päeva$ -0.0004461540-7.70%
90 päeva$ +0.00131323071260605+29.35%

Mis on Swerve (SWRV)

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Swerve (SWRV) allikas

Ametlik veebisait

Swerve hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swerve (SWRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swerve (SWRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swerve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swerve hinna ennustust kohe!

SWRV kohalike valuutade suhtes

Swerve (SWRV) tokenoomika

Swerve (SWRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swerve (SWRV) kohta

Kui palju on Swerve (SWRV) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWRV hind USD on 0.00578809 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWRV/USD hind?
Praegune hind SWRV/USD on $ 0.00578809. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swerve turukapitalisatsioon?
SWRV turukapitalisatsioon on $ 107.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWRV ringlev varu?
SWRV ringlev varu on 18.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWRV (ATH) hind?
SWRV saavutab ATH hinna summas 39.04 USD.
Mis oli kõigi aegade SWRV madalaim (ATL) hind?
SWRV nägi ATL hinda summas 0.00329114 USD.
Milline on SWRV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWRV kauplemismaht on -- USD.
Kas SWRV sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWRV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:04:23 (UTC+8)

Swerve (SWRV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.