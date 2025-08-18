Mis on Swerve (SWRV)

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.

Üksuse Swerve (SWRV) allikas Ametlik veebisait

SWRV kohalike valuutade suhtes

Swerve (SWRV) tokenoomika

Swerve (SWRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swerve (SWRV) kohta Kui palju on Swerve (SWRV) tänapäeval väärt? Reaalajas SWRV hind USD on 0.00578809 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWRV/USD hind? $ 0.00578809 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWRV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Swerve turukapitalisatsioon? SWRV turukapitalisatsioon on $ 107.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWRV ringlev varu? SWRV ringlev varu on 18.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWRV (ATH) hind? SWRV saavutab ATH hinna summas 39.04 USD . Mis oli kõigi aegade SWRV madalaim (ATL) hind? SWRV nägi ATL hinda summas 0.00329114 USD . Milline on SWRV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWRV kauplemismaht on -- USD . Kas SWRV sel aastal kõrgemale ka suundub? SWRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWRV hinna ennustust

