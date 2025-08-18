Rohkem infot SWETH

1 SWETH/USD reaalajas hind:

$4,657.74
$4,657.74
-2.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Swell Ethereum (SWETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:49:46 (UTC+8)

Swell Ethereum (SWETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,652.46
$ 4,652.46
24 h madal
$ 4,934.48
$ 4,934.48
24 h kõrge

$ 4,652.46
$ 4,652.46

$ 4,934.48
$ 4,934.48

$ 5,201.05
$ 5,201.05

$ 1,516.13
$ 1,516.13

-1.02%

-2.91%

-1.45%

-1.45%

Swell Ethereum (SWETH) reaalajas hind on $4,657.39. Viimase 24 tunni jooksul SWETH kaubeldud madalaim $ 4,652.46 ja kõrgeim $ 4,934.48 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,201.05 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,516.13.

Lüliajalise tootluse osas on SWETH muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -2.91% 24 tunni vältel -1.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swell Ethereum (SWETH) – turuteave

$ 565.08M
$ 565.08M

--
--

$ 565.09M
$ 565.09M

121.32K
121.32K

121,326.478319651
121,326.478319651

Swell Ethereum praegune turukapitalisatsioon on $ 565.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWETH ringlev varu on 121.32K, mille koguvaru on 121326.478319651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 565.09M.

Swell Ethereum (SWETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Swell Ethereum ja USD hinnamuutus $ -139.630069546154.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Swell Ethereum ja USD hinnamuutus $ +998.7381634240.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Swell Ethereum ja USD hinnamuutus $ +3,240.3725721540.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Swell Ethereum ja USD hinnamuutus $ +1,876.2924488974574.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -139.630069546154-2.91%
30 päeva$ +998.7381634240+21.44%
60 päeva$ +3,240.3725721540+69.57%
90 päeva$ +1,876.2924488974574+67.47%

Mis on Swell Ethereum (SWETH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Swell Ethereum (SWETH) allikas

Ametlik veebisait

Swell Ethereum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swell Ethereum (SWETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swell Ethereum (SWETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swell Ethereum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swell Ethereum hinna ennustust kohe!

SWETH kohalike valuutade suhtes

Swell Ethereum (SWETH) tokenoomika

Swell Ethereum (SWETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swell Ethereum (SWETH) kohta

Kui palju on Swell Ethereum (SWETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWETH hind USD on 4,657.39 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWETH/USD hind?
Praegune hind SWETH/USD on $ 4,657.39. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swell Ethereum turukapitalisatsioon?
SWETH turukapitalisatsioon on $ 565.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWETH ringlev varu?
SWETH ringlev varu on 121.32K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWETH (ATH) hind?
SWETH saavutab ATH hinna summas 5,201.05 USD.
Mis oli kõigi aegade SWETH madalaim (ATL) hind?
SWETH nägi ATL hinda summas 1,516.13 USD.
Milline on SWETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWETH kauplemismaht on -- USD.
Kas SWETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWETH hinna ennustust.
Swell Ethereum (SWETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.