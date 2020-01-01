Sway Social (SWAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sway Social (SWAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sway Social (SWAY) teave Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Ametlik veebisait: https://clout.art/ Ostke SWAY kohe!

Sway Social (SWAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sway Social (SWAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.74K $ 61.74K $ 61.74K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 49.46M $ 49.46M $ 49.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 124.82K $ 124.82K $ 124.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00086407 $ 0.00086407 $ 0.00086407 Praegune hind: $ 0.00124836 $ 0.00124836 $ 0.00124836 Lisateave Sway Social (SWAY) hinna kohta

Sway Social (SWAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sway Social (SWAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWAY tokeni tokenoomikat, avastage SWAY tokeni reaalajas hinda!

SWAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWAY võiks suunduda? Meie SWAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWAY tokeni hinna ennustust kohe!

