Mis on Sway Social (SWAY)

Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sway Social (SWAY) allikas Ametlik veebisait

Sway Social hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sway Social (SWAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sway Social (SWAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sway Social nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sway Social hinna ennustust kohe!

SWAY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sway Social (SWAY) tokenoomika

Sway Social (SWAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sway Social (SWAY) kohta Kui palju on Sway Social (SWAY) tänapäeval väärt? Reaalajas SWAY hind USD on 0.00105133 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWAY/USD hind? $ 0.00105133 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sway Social turukapitalisatsioon? SWAY turukapitalisatsioon on $ 51.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWAY ringlev varu? SWAY ringlev varu on 49.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWAY (ATH) hind? SWAY saavutab ATH hinna summas 0.258453 USD . Mis oli kõigi aegade SWAY madalaim (ATL) hind? SWAY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SWAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWAY kauplemismaht on -- USD . Kas SWAY sel aastal kõrgemale ka suundub? SWAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWAY hinna ennustust

Sway Social (SWAY) Olulised valdkonna uudised