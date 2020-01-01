Swarm Network (SWM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swarm Network (SWM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swarm Network (SWM) teave Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Ametlik veebisait: https://www.swarmnetwork.org/ Valge raamat: https://indd.adobe.com/view/baed8d22-35a5-46d4-a730-8bcd04abd808

Swarm Network (SWM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swarm Network (SWM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 340.33K $ 340.33K $ 340.33K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 78.65M $ 78.65M $ 78.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 432.69K $ 432.69K $ 432.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00432686 $ 0.00432686 $ 0.00432686 Lisateave Swarm Network (SWM) hinna kohta

Swarm Network (SWM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swarm Network (SWM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWM tokeni tokenoomikat, avastage SWM tokeni reaalajas hinda!

