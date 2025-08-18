Rohkem infot SWM

Swarm Network hind (SWM)

1 SWM/USD reaalajas hind:

$0.00449243
$0.00449243
-3.00%1D
USD
Swarm Network (SWM) reaalajas hinnagraafik
Swarm Network (SWM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00445611
$ 0.00445611
24 h madal
$ 0.0046992
$ 0.0046992
24 h kõrge

$ 0.00445611
$ 0.00445611

$ 0.0046992
$ 0.0046992

$ 2.16
$ 2.16

$ 0
$ 0

--

-3.04%

-3.27%

-3.27%

Swarm Network (SWM) reaalajas hind on $0.00449243. Viimase 24 tunni jooksul SWM kaubeldud madalaim $ 0.00445611 ja kõrgeim $ 0.0046992 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SWM muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.04% 24 tunni vältel -3.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swarm Network (SWM) – turuteave

$ 353.35K
$ 353.35K

--
--

$ 449.24K
$ 449.24K

78.65M
78.65M

100,000,000.0
100,000,000.0

Swarm Network praegune turukapitalisatsioon on $ 353.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWM ringlev varu on 78.65M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 449.24K.

Swarm Network (SWM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Swarm Network ja USD hinnamuutus $ -0.000141263906257476.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Swarm Network ja USD hinnamuutus $ +0.0009640480.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Swarm Network ja USD hinnamuutus $ +0.0023133539.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Swarm Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000141263906257476-3.04%
30 päeva$ +0.0009640480+21.46%
60 päeva$ +0.0023133539+51.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Swarm Network (SWM)

Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Swarm Network (SWM) allikas

Ametlik veebisait

Swarm Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swarm Network (SWM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swarm Network (SWM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swarm Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swarm Network hinna ennustust kohe!

SWM kohalike valuutade suhtes

Swarm Network (SWM) tokenoomika

Swarm Network (SWM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swarm Network (SWM) kohta

Kui palju on Swarm Network (SWM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWM hind USD on 0.00449243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWM/USD hind?
Praegune hind SWM/USD on $ 0.00449243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swarm Network turukapitalisatsioon?
SWM turukapitalisatsioon on $ 353.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWM ringlev varu?
SWM ringlev varu on 78.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWM (ATH) hind?
SWM saavutab ATH hinna summas 2.16 USD.
Mis oli kõigi aegade SWM madalaim (ATL) hind?
SWM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SWM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWM kauplemismaht on -- USD.
Kas SWM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWM hinna ennustust.
