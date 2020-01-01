SwapX (SWPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SwapX (SWPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SwapX (SWPX) teave SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations. Ametlik veebisait: https://swapx.fi/ Ostke SWPX kohe!

SwapX (SWPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SwapX (SWPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Koguvaru: $ 89.08M $ 89.08M $ 89.08M Ringlev varu: $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.757704 $ 0.757704 $ 0.757704 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04855514 $ 0.04855514 $ 0.04855514 Praegune hind: $ 0.074881 $ 0.074881 $ 0.074881 Lisateave SwapX (SWPX) hinna kohta

SwapX (SWPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SwapX (SWPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWPX tokeni tokenoomikat, avastage SWPX tokeni reaalajas hinda!

SWPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWPX võiks suunduda? Meie SWPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWPX tokeni hinna ennustust kohe!

