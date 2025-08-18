Rohkem infot SWPR

Swapr hind (SWPR)

1 SWPR/USD reaalajas hind:

$0.01574496
$0.01574496$0.01574496
-2.20%1D
Swapr (SWPR) reaalajas hinnagraafik
Swapr (SWPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.015326
$ 0.015326$ 0.015326
24 h madal
$ 0.01645998
$ 0.01645998$ 0.01645998
24 h kõrge

$ 0.015326
$ 0.015326$ 0.015326

$ 0.01645998
$ 0.01645998$ 0.01645998

$ 0.318784
$ 0.318784$ 0.318784

$ 0.00286569
$ 0.00286569$ 0.00286569

+2.48%

-2.28%

+1.47%

+1.47%

Swapr (SWPR) reaalajas hind on $0.01573192. Viimase 24 tunni jooksul SWPR kaubeldud madalaim $ 0.015326 ja kõrgeim $ 0.01645998 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.318784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00286569.

Lüliajalise tootluse osas on SWPR muutunud +2.48% viimase tunni jooksul, -2.28% 24 tunni vältel +1.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swapr (SWPR) – turuteave

$ 622.24K
$ 622.24K$ 622.24K

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

39.52M
39.52M 39.52M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Swapr praegune turukapitalisatsioon on $ 622.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWPR ringlev varu on 39.52M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.57M.

Swapr (SWPR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Swapr ja USD hinnamuutus $ -0.0003682437722445.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Swapr ja USD hinnamuutus $ +0.0035000941.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Swapr ja USD hinnamuutus $ +0.0113872765.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Swapr ja USD hinnamuutus $ +0.006671365054719073.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003682437722445-2.28%
30 päeva$ +0.0035000941+22.25%
60 päeva$ +0.0113872765+72.38%
90 päeva$ +0.006671365054719073+73.63%

Mis on Swapr (SWPR)

Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Swapr (SWPR) allikas

Swapr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swapr (SWPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swapr (SWPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swapr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swapr hinna ennustust kohe!

SWPR kohalike valuutade suhtes

Swapr (SWPR) tokenoomika

Swapr (SWPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swapr (SWPR) kohta

Kui palju on Swapr (SWPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWPR hind USD on 0.01573192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWPR/USD hind?
Praegune hind SWPR/USD on $ 0.01573192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swapr turukapitalisatsioon?
SWPR turukapitalisatsioon on $ 622.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWPR ringlev varu?
SWPR ringlev varu on 39.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWPR (ATH) hind?
SWPR saavutab ATH hinna summas 0.318784 USD.
Mis oli kõigi aegade SWPR madalaim (ATL) hind?
SWPR nägi ATL hinda summas 0.00286569 USD.
Milline on SWPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWPR kauplemismaht on -- USD.
Kas SWPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWPR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:28:54 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.