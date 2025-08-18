Mis on Swapr (SWPR)

Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.

Üksuse Swapr (SWPR) allikas Ametlik veebisait

Swapr hinna ennustus (USD)

SWPR kohalike valuutade suhtes

Swapr (SWPR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swapr (SWPR) kohta Kui palju on Swapr (SWPR) tänapäeval väärt? Reaalajas SWPR hind USD on 0.01573192 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWPR/USD hind? $ 0.01573192 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWPR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Swapr turukapitalisatsioon? SWPR turukapitalisatsioon on $ 622.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWPR ringlev varu? SWPR ringlev varu on 39.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWPR (ATH) hind? SWPR saavutab ATH hinna summas 0.318784 USD . Mis oli kõigi aegade SWPR madalaim (ATL) hind? SWPR nägi ATL hinda summas 0.00286569 USD . Milline on SWPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWPR kauplemismaht on -- USD . Kas SWPR sel aastal kõrgemale ka suundub? SWPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWPR hinna ennustust

