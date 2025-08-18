Rohkem infot XWP

Swap (XWP) reaalajas hinnagraafik
Swap (XWP) hinna teave (USD)

Swap (XWP) reaalajas hind on $0.00354982. Viimase 24 tunni jooksul XWP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XWPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.575948 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XWP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

Swap (XWP) – turuteave

Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 63.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XWP ringlev varu on 17.80M, mille koguvaru on 17797550.69808854. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.18K.

Swap (XWP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Swap ja USD hinnamuutus $ +0.0000114162.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0005861129.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Swap ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Swap (XWP)

A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swap (XWP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swap (XWP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swap hinna ennustust kohe!

Swap (XWP) tokenoomika

Swap (XWP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XWP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swap (XWP) kohta

Kui palju on Swap (XWP) tänapäeval väärt?
Reaalajas XWP hind USD on 0.00354982 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XWP/USD hind?
Praegune hind XWP/USD on $ 0.00354982. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swap turukapitalisatsioon?
XWP turukapitalisatsioon on $ 63.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XWP ringlev varu?
XWP ringlev varu on 17.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XWP (ATH) hind?
XWP saavutab ATH hinna summas 0.575948 USD.
Mis oli kõigi aegade XWP madalaim (ATL) hind?
XWP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XWP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XWP kauplemismaht on -- USD.
Kas XWP sel aastal kõrgemale ka suundub?
XWP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XWP hinna ennustust.
Swap (XWP) Olulised valdkonna uudised

Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

