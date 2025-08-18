Mis on Swap (XWP)

A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.

Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swap (XWP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swap (XWP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XWP kohalike valuutade suhtes

Swap (XWP) tokenoomika

Swap (XWP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XWP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swap (XWP) kohta Kui palju on Swap (XWP) tänapäeval väärt? Reaalajas XWP hind USD on 0.00354982 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XWP/USD hind? $ 0.00354982 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XWP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Swap turukapitalisatsioon? XWP turukapitalisatsioon on $ 63.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XWP ringlev varu? XWP ringlev varu on 17.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XWP (ATH) hind? XWP saavutab ATH hinna summas 0.575948 USD . Mis oli kõigi aegade XWP madalaim (ATL) hind? XWP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XWP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XWP kauplemismaht on -- USD . Kas XWP sel aastal kõrgemale ka suundub? XWP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XWP hinna ennustust

