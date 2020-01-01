sUSDS (SUSDS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sUSDS (SUSDS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sUSDS (SUSDS) teave sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.

sUSDS (SUSDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sUSDS (SUSDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Koguvaru: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Ringlev varu: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Kõigi aegade madalaim: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Praegune hind: $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 Lisateave sUSDS (SUSDS) hinna kohta

sUSDS (SUSDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sUSDS (SUSDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSDS tokeni tokenoomikat, avastage SUSDS tokeni reaalajas hinda!

SUSDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSDS võiks suunduda? Meie SUSDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

