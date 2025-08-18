Rohkem infot SUSDS

sUSDS hind (SUSDS)

1 SUSDS/USD reaalajas hind:

$1.063
$1.063$1.063
0.00%1D
sUSDS (SUSDS) reaalajas hinnagraafik
sUSDS (SUSDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.063
$ 1.063$ 1.063
24 h madal
$ 1.064
$ 1.064$ 1.064
24 h kõrge

$ 1.063
$ 1.063$ 1.063

$ 1.064
$ 1.064$ 1.064

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.961716
$ 0.961716$ 0.961716

--

+0.01%

+0.09%

+0.09%

sUSDS (SUSDS) reaalajas hind on $1.063. Viimase 24 tunni jooksul SUSDS kaubeldud madalaim $ 1.063 ja kõrgeim $ 1.064 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.961716.

Lüliajalise tootluse osas on SUSDS muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

sUSDS (SUSDS) – turuteave

$ 1.76B
$ 1.76B$ 1.76B

--
----

$ 1.76B
$ 1.76B$ 1.76B

1.65B
1.65B 1.65B

1,652,593,097.712962
1,652,593,097.712962 1,652,593,097.712962

sUSDS praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76B -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUSDS ringlev varu on 1.65B, mille koguvaru on 1652593097.712962. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.76B.

sUSDS (SUSDS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sUSDS ja USD hinnamuutus $ +0.0001453.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sUSDS ja USD hinnamuutus $ +0.0036193024.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sUSDS ja USD hinnamuutus $ +0.0079605944.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sUSDS ja USD hinnamuutus $ +0.0111237118043309.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001453+0.01%
30 päeva$ +0.0036193024+0.34%
60 päeva$ +0.0079605944+0.75%
90 päeva$ +0.0111237118043309+1.06%

Mis on sUSDS (SUSDS)

sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse sUSDS (SUSDS) allikas

sUSDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on sUSDS (SUSDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sUSDS (SUSDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sUSDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sUSDS hinna ennustust kohe!

SUSDS kohalike valuutade suhtes

sUSDS (SUSDS) tokenoomika

sUSDS (SUSDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sUSDS (SUSDS) kohta

Kui palju on sUSDS (SUSDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUSDS hind USD on 1.063 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUSDS/USD hind?
Praegune hind SUSDS/USD on $ 1.063. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sUSDS turukapitalisatsioon?
SUSDS turukapitalisatsioon on $ 1.76B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUSDS ringlev varu?
SUSDS ringlev varu on 1.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSDS (ATH) hind?
SUSDS saavutab ATH hinna summas 1.088 USD.
Mis oli kõigi aegade SUSDS madalaim (ATL) hind?
SUSDS nägi ATL hinda summas 0.961716 USD.
Milline on SUSDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUSDS kauplemismaht on -- USD.
Kas SUSDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUSDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSDS hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.