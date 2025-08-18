Rohkem infot SUSDA

sUSDa hind (SUSDA)

1 SUSDA/USD reaalajas hind:

$1.009
$1.009
0.00%1D
USD
sUSDa (SUSDA) reaalajas hinnagraafik
sUSDa (SUSDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

0.00%

0.00%

0.00%

sUSDa (SUSDA) reaalajas hind on $1.009. Viimase 24 tunni jooksul SUSDA kaubeldud madalaim $ 1.009 ja kõrgeim $ 1.009 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.071 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.984449.

Lüliajalise tootluse osas on SUSDA muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

sUSDa (SUSDA) – turuteave

--
----

sUSDa praegune turukapitalisatsioon on $ 78.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUSDA ringlev varu on 78.19M, mille koguvaru on 78186278.3684143. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.90M.

sUSDa (SUSDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sUSDa ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sUSDa ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sUSDa ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sUSDa ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ 0.00000000000.00%
90 päeva$ 0--

Mis on sUSDa (SUSDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse sUSDa (SUSDA) allikas

Ametlik veebisait

sUSDa hinna ennustus (USD)

Kui palju on sUSDa (SUSDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sUSDa (SUSDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sUSDa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sUSDa hinna ennustust kohe!

SUSDA kohalike valuutade suhtes

sUSDa (SUSDA) tokenoomika

sUSDa (SUSDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sUSDa (SUSDA) kohta

Kui palju on sUSDa (SUSDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUSDA hind USD on 1.009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUSDA/USD hind?
Praegune hind SUSDA/USD on $ 1.009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sUSDa turukapitalisatsioon?
SUSDA turukapitalisatsioon on $ 78.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUSDA ringlev varu?
SUSDA ringlev varu on 78.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSDA (ATH) hind?
SUSDA saavutab ATH hinna summas 1.071 USD.
Mis oli kõigi aegade SUSDA madalaim (ATL) hind?
SUSDA nägi ATL hinda summas 0.984449 USD.
Milline on SUSDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUSDA kauplemismaht on -- USD.
Kas SUSDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUSDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSDA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.