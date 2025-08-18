Mis on sUSDa (SUSDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse sUSDa (SUSDA) allikas Ametlik veebisait

sUSDa hinna ennustus (USD)

Kui palju on sUSDa (SUSDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sUSDa (SUSDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sUSDa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sUSDa hinna ennustust kohe!

SUSDA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

sUSDa (SUSDA) tokenoomika

sUSDa (SUSDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sUSDa (SUSDA) kohta Kui palju on sUSDa (SUSDA) tänapäeval väärt? Reaalajas SUSDA hind USD on 1.009 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUSDA/USD hind? $ 1.009 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUSDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on sUSDa turukapitalisatsioon? SUSDA turukapitalisatsioon on $ 78.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUSDA ringlev varu? SUSDA ringlev varu on 78.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSDA (ATH) hind? SUSDA saavutab ATH hinna summas 1.071 USD . Mis oli kõigi aegade SUSDA madalaim (ATL) hind? SUSDA nägi ATL hinda summas 0.984449 USD . Milline on SUSDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUSDA kauplemismaht on -- USD . Kas SUSDA sel aastal kõrgemale ka suundub? SUSDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSDA hinna ennustust

sUSDa (SUSDA) Olulised valdkonna uudised