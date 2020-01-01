sUSD (SUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sUSD (SUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sUSD (SUSD) teave sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink. Ametlik veebisait: https://synthetix.io Ostke SUSD kohe!

sUSD (SUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sUSD (SUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.80M $ 43.80M $ 43.80M Koguvaru: $ 43.96M $ 43.96M $ 43.96M Ringlev varu: $ 43.96M $ 43.96M $ 43.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.80M $ 43.80M $ 43.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.429697 $ 0.429697 $ 0.429697 Praegune hind: $ 0.996626 $ 0.996626 $ 0.996626 Lisateave sUSD (SUSD) hinna kohta

sUSD (SUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sUSD (SUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSD tokeni tokenoomikat, avastage SUSD tokeni reaalajas hinda!

SUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSD võiks suunduda? Meie SUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUSD tokeni hinna ennustust kohe!

