Rohkem infot SUSD

SUSD Hinnainfo

SUSD Ametlik veebisait

SUSD Tokenoomika

SUSD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

sUSD logo

sUSD hind (SUSD)

Loendis mitteolevad

1 SUSD/USD reaalajas hind:

$0.9952
$0.9952$0.9952
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
sUSD (SUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:49:24 (UTC+8)

sUSD (SUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.992057
$ 0.992057$ 0.992057
24 h madal
$ 0.997978
$ 0.997978$ 0.997978
24 h kõrge

$ 0.992057
$ 0.992057$ 0.992057

$ 0.997978
$ 0.997978$ 0.997978

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697$ 0.429697

-0.06%

-0.17%

+0.89%

+0.89%

sUSD (SUSD) reaalajas hind on $0.995171. Viimase 24 tunni jooksul SUSD kaubeldud madalaim $ 0.992057 ja kõrgeim $ 0.997978 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.429697.

Lüliajalise tootluse osas on SUSD muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.17% 24 tunni vältel +0.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

sUSD (SUSD) – turuteave

$ 43.70M
$ 43.70M$ 43.70M

--
----

$ 43.70M
$ 43.70M$ 43.70M

43.92M
43.92M 43.92M

43,919,169.80986154
43,919,169.80986154 43,919,169.80986154

sUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 43.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUSD ringlev varu on 43.92M, mille koguvaru on 43919169.80986154. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.70M.

sUSD (SUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0016978202933592.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sUSD ja USD hinnamuutus $ +0.1275680844.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0346936514.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0344863144718422.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016978202933592-0.17%
30 päeva$ +0.1275680844+12.82%
60 päeva$ +0.0346936514+3.49%
90 päeva$ +0.0344863144718422+3.59%

Mis on sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse sUSD (SUSD) allikas

Ametlik veebisait

sUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on sUSD (SUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sUSD (SUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sUSD hinna ennustust kohe!

SUSD kohalike valuutade suhtes

sUSD (SUSD) tokenoomika

sUSD (SUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sUSD (SUSD) kohta

Kui palju on sUSD (SUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUSD hind USD on 0.995171 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUSD/USD hind?
Praegune hind SUSD/USD on $ 0.995171. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sUSD turukapitalisatsioon?
SUSD turukapitalisatsioon on $ 43.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUSD ringlev varu?
SUSD ringlev varu on 43.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSD (ATH) hind?
SUSD saavutab ATH hinna summas 2.45 USD.
Mis oli kõigi aegade SUSD madalaim (ATL) hind?
SUSD nägi ATL hinda summas 0.429697 USD.
Milline on SUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas SUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:49:24 (UTC+8)

sUSD (SUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.