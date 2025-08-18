Mis on sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

sUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on sUSD (SUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sUSD (SUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

sUSD (SUSD) tokenoomika

sUSD (SUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sUSD (SUSD) kohta Kui palju on sUSD (SUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SUSD hind USD on 0.995171 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUSD/USD hind? $ 0.995171 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on sUSD turukapitalisatsioon? SUSD turukapitalisatsioon on $ 43.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUSD ringlev varu? SUSD ringlev varu on 43.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUSD (ATH) hind? SUSD saavutab ATH hinna summas 2.45 USD . Mis oli kõigi aegade SUSD madalaim (ATL) hind? SUSD nägi ATL hinda summas 0.429697 USD . Milline on SUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUSD kauplemismaht on -- USD . Kas SUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? SUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUSD hinna ennustust

