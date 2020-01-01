Surfing Coco (COCO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Surfing Coco (COCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Surfing Coco (COCO) teave On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. Ametlik veebisait: https://cococoin.wtf Ostke COCO kohe!

Surfing Coco (COCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Surfing Coco (COCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Koguvaru: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M Ringlev varu: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00105063 $ 0.00105063 $ 0.00105063 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Surfing Coco (COCO) hinna kohta

Surfing Coco (COCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Surfing Coco (COCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COCO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COCO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COCO tokeni tokenoomikat, avastage COCO tokeni reaalajas hinda!

