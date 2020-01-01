SupportFi AI (SFAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SupportFi AI (SFAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SupportFi AI (SFAI) teave SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions. Ametlik veebisait: https://supportfi.tech Valge raamat: https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs Ostke SFAI kohe!

SupportFi AI (SFAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SupportFi AI (SFAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.01K Koguvaru: $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.75 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00401378 Praegune hind: $ 0.00800512 Lisateave SupportFi AI (SFAI) hinna kohta

SupportFi AI (SFAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SupportFi AI (SFAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFAI tokeni tokenoomikat, avastage SFAI tokeni reaalajas hinda!

SFAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFAI võiks suunduda? Meie SFAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFAI tokeni hinna ennustust kohe!

