SuperWalk GRND (GRND) teave SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app 'Proground' for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Ametlik veebisait: https://superwalk.io

SuperWalk GRND (GRND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SuperWalk GRND (GRND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.67M $ 41.67M $ 41.67M Koguvaru: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Ringlev varu: $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.15M $ 58.15M $ 58.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Praegune hind: $ 0.058869 $ 0.058869 $ 0.058869 Lisateave SuperWalk GRND (GRND) hinna kohta

SuperWalk GRND (GRND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SuperWalk GRND (GRND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRND tokeni tokenoomikat, avastage GRND tokeni reaalajas hinda!

