Rohkem infot GRND

GRND Hinnainfo

GRND Ametlik veebisait

GRND Tokenoomika

GRND Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SuperWalk GRND logo

SuperWalk GRND hind (GRND)

Loendis mitteolevad

1 GRND/USD reaalajas hind:

$0.060007
$0.060007$0.060007
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SuperWalk GRND (GRND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:49:16 (UTC+8)

SuperWalk GRND (GRND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05981
$ 0.05981$ 0.05981
24 h madal
$ 0.061337
$ 0.061337$ 0.061337
24 h kõrge

$ 0.05981
$ 0.05981$ 0.05981

$ 0.061337
$ 0.061337$ 0.061337

$ 0.384843
$ 0.384843$ 0.384843

$ 0.03780593
$ 0.03780593$ 0.03780593

-1.42%

-0.10%

+2.08%

+2.08%

SuperWalk GRND (GRND) reaalajas hind on $0.060021. Viimase 24 tunni jooksul GRND kaubeldud madalaim $ 0.05981 ja kõrgeim $ 0.061337 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.384843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03780593.

Lüliajalise tootluse osas on GRND muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SuperWalk GRND (GRND) – turuteave

$ 42.78M
$ 42.78M$ 42.78M

--
----

$ 59.70M
$ 59.70M$ 59.70M

707.66M
707.66M 707.66M

987,522,926.0
987,522,926.0 987,522,926.0

SuperWalk GRND praegune turukapitalisatsioon on $ 42.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRND ringlev varu on 707.66M, mille koguvaru on 987522926.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.70M.

SuperWalk GRND (GRND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SuperWalk GRND ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SuperWalk GRND ja USD hinnamuutus $ -0.0005758354.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SuperWalk GRND ja USD hinnamuutus $ -0.0066800251.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SuperWalk GRND ja USD hinnamuutus $ -0.0045757739166793.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.10%
30 päeva$ -0.0005758354-0.95%
60 päeva$ -0.0066800251-11.12%
90 päeva$ -0.0045757739166793-7.08%

Mis on SuperWalk GRND (GRND)

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SuperWalk GRND (GRND) allikas

Ametlik veebisait

SuperWalk GRND hinna ennustus (USD)

Kui palju on SuperWalk GRND (GRND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SuperWalk GRND (GRND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SuperWalk GRND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SuperWalk GRND hinna ennustust kohe!

GRND kohalike valuutade suhtes

SuperWalk GRND (GRND) tokenoomika

SuperWalk GRND (GRND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SuperWalk GRND (GRND) kohta

Kui palju on SuperWalk GRND (GRND) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRND hind USD on 0.060021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRND/USD hind?
Praegune hind GRND/USD on $ 0.060021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SuperWalk GRND turukapitalisatsioon?
GRND turukapitalisatsioon on $ 42.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRND ringlev varu?
GRND ringlev varu on 707.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRND (ATH) hind?
GRND saavutab ATH hinna summas 0.384843 USD.
Mis oli kõigi aegade GRND madalaim (ATL) hind?
GRND nägi ATL hinda summas 0.03780593 USD.
Milline on GRND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRND kauplemismaht on -- USD.
Kas GRND sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:49:16 (UTC+8)

SuperWalk GRND (GRND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.