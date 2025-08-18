Mis on SuperWalk GRND (GRND)

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SuperWalk GRND (GRND) kohta Kui palju on SuperWalk GRND (GRND) tänapäeval väärt? Reaalajas GRND hind USD on 0.060021 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRND/USD hind? $ 0.060021 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SuperWalk GRND turukapitalisatsioon? GRND turukapitalisatsioon on $ 42.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRND ringlev varu? GRND ringlev varu on 707.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRND (ATH) hind? GRND saavutab ATH hinna summas 0.384843 USD . Mis oli kõigi aegade GRND madalaim (ATL) hind? GRND nägi ATL hinda summas 0.03780593 USD . Milline on GRND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRND kauplemismaht on -- USD . Kas GRND sel aastal kõrgemale ka suundub? GRND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRND hinna ennustust

