Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Supernova Shards Life Coin (LFC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Supernova Shards Life Coin (LFC) teave Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking. Ametlik veebisait: https://supernovashards.world/ Valge raamat: https://supernovashards.world/docs/supernova-shards_whitepaper.pdf Ostke LFC kohe!

Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Supernova Shards Life Coin (LFC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 13.00M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.366715 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00182784 Praegune hind: $ 0.00613674

Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LFC tokeni tokenoomikat, avastage LFC tokeni reaalajas hinda!

LFC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LFC võiks suunduda? Meie LFC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LFC tokeni hinna ennustust kohe!

