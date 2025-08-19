Rohkem infot LFC

LFC Hinnainfo

LFC Valge raamat

LFC Ametlik veebisait

LFC Tokenoomika

LFC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Supernova Shards Life Coin logo

Supernova Shards Life Coin hind (LFC)

Loendis mitteolevad

1 LFC/USD reaalajas hind:

$0.00613674
$0.00613674$0.00613674
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Supernova Shards Life Coin (LFC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:32:32 (UTC+8)

Supernova Shards Life Coin (LFC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.366715
$ 0.366715$ 0.366715

$ 0.00182784
$ 0.00182784$ 0.00182784

--

--

-1.48%

-1.48%

Supernova Shards Life Coin (LFC) reaalajas hind on $0.00613674. Viimase 24 tunni jooksul LFC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.366715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00182784.

Lüliajalise tootluse osas on LFC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Supernova Shards Life Coin (LFC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 79.75K
$ 79.75K$ 79.75K

0.00
0.00 0.00

12,996,163.24905431
12,996,163.24905431 12,996,163.24905431

Supernova Shards Life Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LFC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 12996163.24905431. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.75K.

Supernova Shards Life Coin (LFC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Supernova Shards Life Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Supernova Shards Life Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0005016570.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Supernova Shards Life Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0004693685.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Supernova Shards Life Coin ja USD hinnamuutus $ +0.000062128736997186.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0005016570-8.17%
60 päeva$ -0.0004693685-7.64%
90 päeva$ +0.000062128736997186+1.02%

Mis on Supernova Shards Life Coin (LFC)

Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Supernova Shards Life Coin (LFC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Supernova Shards Life Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Supernova Shards Life Coin (LFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Supernova Shards Life Coin (LFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Supernova Shards Life Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Supernova Shards Life Coin hinna ennustust kohe!

LFC kohalike valuutade suhtes

Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenoomika

Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Supernova Shards Life Coin (LFC) kohta

Kui palju on Supernova Shards Life Coin (LFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LFC hind USD on 0.00613674 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LFC/USD hind?
Praegune hind LFC/USD on $ 0.00613674. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Supernova Shards Life Coin turukapitalisatsioon?
LFC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LFC ringlev varu?
LFC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LFC (ATH) hind?
LFC saavutab ATH hinna summas 0.366715 USD.
Mis oli kõigi aegade LFC madalaim (ATL) hind?
LFC nägi ATL hinda summas 0.00182784 USD.
Milline on LFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LFC kauplemismaht on -- USD.
Kas LFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LFC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:32:32 (UTC+8)

Supernova Shards Life Coin (LFC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.