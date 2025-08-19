Mis on Supernova Shards Life Coin (LFC)

Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.

Üksuse Supernova Shards Life Coin (LFC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Supernova Shards Life Coin (LFC) kohta Kui palju on Supernova Shards Life Coin (LFC) tänapäeval väärt? Reaalajas LFC hind USD on 0.00613674 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LFC/USD hind? $ 0.00613674 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LFC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Supernova Shards Life Coin turukapitalisatsioon? LFC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LFC ringlev varu? LFC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LFC (ATH) hind? LFC saavutab ATH hinna summas 0.366715 USD . Mis oli kõigi aegade LFC madalaim (ATL) hind? LFC nägi ATL hinda summas 0.00182784 USD . Milline on LFC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LFC kauplemismaht on -- USD . Kas LFC sel aastal kõrgemale ka suundub? LFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LFC hinna ennustust

