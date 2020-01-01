Super Suiyan (SUIYAN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Super Suiyan (SUIYAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Super Suiyan (SUIYAN) teave

Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball.

The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains

Ametlik veebisait:
https://suiyancoin.com

Super Suiyan (SUIYAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Super Suiyan (SUIYAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 470.98K
Koguvaru:
$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 9.88B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 476.47K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00207716
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
Super Suiyan (SUIYAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Super Suiyan (SUIYAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SUIYAN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SUIYAN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SUIYAN tokeni tokenoomikat, avastage SUIYAN tokeni reaalajas hinda!

SUIYAN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SUIYAN võiks suunduda? Meie SUIYAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.