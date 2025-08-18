Super Cycle hind (CYCLE)
Super Cycle (CYCLE) reaalajas hind on $0.00001082. Viimase 24 tunni jooksul CYCLE kaubeldud madalaim $ 0.00001056 ja kõrgeim $ 0.00001177 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYCLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00069159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001009.
Lüliajalise tootluse osas on CYCLE muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -7.03% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Super Cycle praegune turukapitalisatsioon on $ 10.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYCLE ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999985344.385763. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.82K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Super Cycle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Super Cycle ja USD hinnamuutus $ -0.0000015954.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Super Cycle ja USD hinnamuutus $ -0.0000052517.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Super Cycle ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-7.03%
|30 päeva
|$ -0.0000015954
|-14.74%
|60 päeva
|$ -0.0000052517
|-48.53%
|90 päeva
|$ 0
|--
STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history" Believe. Meme. Moon. We're not just here to speculate. We're here to witness history. This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted. You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers. This is the year. The cycle. The movement. Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up… We moon.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
