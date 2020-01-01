Super Champs (CHAMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Super Champs (CHAMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Super Champs (CHAMP) teave The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com. Ametlik veebisait: https://superchamps.komi.io/ Valge raamat: https://whitepaper.superchamps.com/

Super Champs (CHAMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Super Champs (CHAMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 900.40M $ 900.40M $ 900.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.112798 $ 0.112798 $ 0.112798 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00245932 $ 0.00245932 $ 0.00245932 Praegune hind: $ 0.00497768 $ 0.00497768 $ 0.00497768 Lisateave Super Champs (CHAMP) hinna kohta

Super Champs (CHAMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Super Champs (CHAMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHAMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHAMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHAMP tokeni tokenoomikat, avastage CHAMP tokeni reaalajas hinda!

