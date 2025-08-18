Mis on Super Champs (CHAMP)

The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Super Champs (CHAMP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Super Champs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Super Champs (CHAMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Super Champs (CHAMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Super Champs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Super Champs hinna ennustust kohe!

CHAMP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Super Champs (CHAMP) tokenoomika

Super Champs (CHAMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHAMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Super Champs (CHAMP) kohta Kui palju on Super Champs (CHAMP) tänapäeval väärt? Reaalajas CHAMP hind USD on 0.00490504 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHAMP/USD hind? $ 0.00490504 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHAMP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Super Champs turukapitalisatsioon? CHAMP turukapitalisatsioon on $ 4.41M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHAMP ringlev varu? CHAMP ringlev varu on 900.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAMP (ATH) hind? CHAMP saavutab ATH hinna summas 0.112798 USD . Mis oli kõigi aegade CHAMP madalaim (ATL) hind? CHAMP nägi ATL hinda summas 0.00245932 USD . Milline on CHAMP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHAMP kauplemismaht on -- USD . Kas CHAMP sel aastal kõrgemale ka suundub? CHAMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHAMP hinna ennustust

Super Champs (CHAMP) Olulised valdkonna uudised