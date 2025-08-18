Super Champs hind (CHAMP)
Super Champs (CHAMP) reaalajas hind on $0.00490504. Viimase 24 tunni jooksul CHAMP kaubeldud madalaim $ 0.00488389 ja kõrgeim $ 0.00514012 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHAMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.112798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00245932.
Lüliajalise tootluse osas on CHAMP muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -4.44% 24 tunni vältel -37.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Super Champs praegune turukapitalisatsioon on $ 4.41M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHAMP ringlev varu on 900.04M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.90M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Super Champs ja USD hinnamuutus $ -0.000228396087941121.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Super Champs ja USD hinnamuutus $ +0.0005228134.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Super Champs ja USD hinnamuutus $ -0.0003192612.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Super Champs ja USD hinnamuutus $ -0.001635371325452386.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000228396087941121
|-4.44%
|30 päeva
|$ +0.0005228134
|+10.66%
|60 päeva
|$ -0.0003192612
|-6.50%
|90 päeva
|$ -0.001635371325452386
|-25.00%
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.