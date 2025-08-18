Rohkem infot SUPH

SUPAH hind (SUPH)

1 SUPH/USD reaalajas hind:

$0.00194063
$0.00194063
-5.80%1D
SUPAH (SUPH) reaalajas hinnagraafik
SUPAH (SUPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.54%

-5.84%

-4.60%

-4.60%

SUPAH (SUPH) reaalajas hind on $0.00194063. Viimase 24 tunni jooksul SUPH kaubeldud madalaim $ 0.00192431 ja kõrgeim $ 0.00207226 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01082953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0016756.

Lüliajalise tootluse osas on SUPH muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -5.84% 24 tunni vältel -4.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUPAH (SUPH) – turuteave

--
----

SUPAH praegune turukapitalisatsioon on $ 40.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUPH ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.75K.

SUPAH (SUPH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SUPAH ja USD hinnamuutus $ -0.000120518241513227.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SUPAH ja USD hinnamuutus $ -0.0010521403.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SUPAH ja USD hinnamuutus $ -0.0014950774.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SUPAH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000120518241513227-5.84%
30 päeva$ -0.0010521403-54.21%
60 päeva$ -0.0014950774-77.04%
90 päeva$ 0--

Mis on SUPAH (SUPH)

SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.

SUPAH hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUPAH (SUPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUPAH (SUPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUPAH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUPAH hinna ennustust kohe!

SUPAH (SUPH) tokenoomika

SUPAH (SUPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUPAH (SUPH) kohta

Kui palju on SUPAH (SUPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUPH hind USD on 0.00194063 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUPH/USD hind?
Praegune hind SUPH/USD on $ 0.00194063. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUPAH turukapitalisatsioon?
SUPH turukapitalisatsioon on $ 40.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUPH ringlev varu?
SUPH ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPH (ATH) hind?
SUPH saavutab ATH hinna summas 0.01082953 USD.
Mis oli kõigi aegade SUPH madalaim (ATL) hind?
SUPH nägi ATL hinda summas 0.0016756 USD.
Milline on SUPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUPH kauplemismaht on -- USD.
Kas SUPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPH hinna ennustust.
