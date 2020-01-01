SunContract (SNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SunContract (SNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SunContract (SNC) teave SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. Ametlik veebisait: https://suncontract.org/ Valge raamat: https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf Ostke SNC kohe!

SunContract (SNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SunContract (SNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Koguvaru: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M Ringlev varu: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.664222 $ 0.664222 $ 0.664222 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Praegune hind: $ 0.03352759 $ 0.03352759 $ 0.03352759 Lisateave SunContract (SNC) hinna kohta

SunContract (SNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SunContract (SNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNC tokeni tokenoomikat, avastage SNC tokeni reaalajas hinda!

SNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNC võiks suunduda? Meie SNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNC tokeni hinna ennustust kohe!

