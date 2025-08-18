Mis on SunContract (SNC)

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

Üksuse SunContract (SNC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SunContract (SNC) tokenoomika

SunContract (SNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SunContract (SNC) kohta Kui palju on SunContract (SNC) tänapäeval väärt? Reaalajas SNC hind USD on 0.03476308 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNC/USD hind? $ 0.03476308 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SunContract turukapitalisatsioon? SNC turukapitalisatsioon on $ 4.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNC ringlev varu? SNC ringlev varu on 122.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNC (ATH) hind? SNC saavutab ATH hinna summas 0.664222 USD . Mis oli kõigi aegade SNC madalaim (ATL) hind? SNC nägi ATL hinda summas 0.002099 USD . Milline on SNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNC kauplemismaht on -- USD . Kas SNC sel aastal kõrgemale ka suundub? SNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNC hinna ennustust

