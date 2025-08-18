Rohkem infot SNC

SNC Hinnainfo

SNC Valge raamat

SNC Ametlik veebisait

SNC Tokenoomika

SNC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SunContract logo

SunContract hind (SNC)

Loendis mitteolevad

1 SNC/USD reaalajas hind:

$0.03476308
$0.03476308$0.03476308
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SunContract (SNC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:00:11 (UTC+8)

SunContract (SNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03438289
$ 0.03438289$ 0.03438289
24 h madal
$ 0.03564053
$ 0.03564053$ 0.03564053
24 h kõrge

$ 0.03438289
$ 0.03438289$ 0.03438289

$ 0.03564053
$ 0.03564053$ 0.03564053

$ 0.664222
$ 0.664222$ 0.664222

$ 0.002099
$ 0.002099$ 0.002099

-0.16%

-2.14%

-7.33%

-7.33%

SunContract (SNC) reaalajas hind on $0.03476308. Viimase 24 tunni jooksul SNC kaubeldud madalaim $ 0.03438289 ja kõrgeim $ 0.03564053 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.664222 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002099.

Lüliajalise tootluse osas on SNC muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -2.14% 24 tunni vältel -7.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SunContract (SNC) – turuteave

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

122.71M
122.71M 122.71M

122,707,503.0
122,707,503.0 122,707,503.0

SunContract praegune turukapitalisatsioon on $ 4.27M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNC ringlev varu on 122.71M, mille koguvaru on 122707503.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.27M.

SunContract (SNC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SunContract ja USD hinnamuutus $ -0.00076254752988446.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SunContract ja USD hinnamuutus $ -0.0023002730.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SunContract ja USD hinnamuutus $ +0.0014464882.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SunContract ja USD hinnamuutus $ -0.00452087721821418.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00076254752988446-2.14%
30 päeva$ -0.0023002730-6.61%
60 päeva$ +0.0014464882+4.16%
90 päeva$ -0.00452087721821418-11.50%

Mis on SunContract (SNC)

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SunContract (SNC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SunContract hinna ennustus (USD)

Kui palju on SunContract (SNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SunContract (SNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SunContract nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SunContract hinna ennustust kohe!

SNC kohalike valuutade suhtes

SunContract (SNC) tokenoomika

SunContract (SNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SunContract (SNC) kohta

Kui palju on SunContract (SNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNC hind USD on 0.03476308 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNC/USD hind?
Praegune hind SNC/USD on $ 0.03476308. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SunContract turukapitalisatsioon?
SNC turukapitalisatsioon on $ 4.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNC ringlev varu?
SNC ringlev varu on 122.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNC (ATH) hind?
SNC saavutab ATH hinna summas 0.664222 USD.
Mis oli kõigi aegade SNC madalaim (ATL) hind?
SNC nägi ATL hinda summas 0.002099 USD.
Milline on SNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNC kauplemismaht on -- USD.
Kas SNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:00:11 (UTC+8)

SunContract (SNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.