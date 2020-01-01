Summer Point Token (SUMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Summer Point Token (SUMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Summer Point Token (SUMX) teave The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Ametlik veebisait: https://summerpointtoken.finance Ostke SUMX kohe!

Summer Point Token (SUMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Summer Point Token (SUMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Koguvaru: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ringlev varu: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01769242 $ 0.01769242 $ 0.01769242 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01114562 $ 0.01114562 $ 0.01114562 Praegune hind: $ 0.01151783 $ 0.01151783 $ 0.01151783 Lisateave Summer Point Token (SUMX) hinna kohta

Summer Point Token (SUMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Summer Point Token (SUMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUMX tokeni tokenoomikat, avastage SUMX tokeni reaalajas hinda!

