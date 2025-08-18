Rohkem infot SUMX

Summer Point Token hind (SUMX)

1 SUMX/USD reaalajas hind:

$0.01188514
$0.01188514
+1.50%1D
Summer Point Token (SUMX) reaalajas hinnagraafik
Summer Point Token (SUMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01141053
$ 0.01141053$ 0.01141053
24 h madal
$ 0.01194637
$ 0.01194637$ 0.01194637
24 h kõrge

$ 0.01141053
$ 0.01141053$ 0.01141053

$ 0.01194637
$ 0.01194637$ 0.01194637

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01114562
$ 0.01114562$ 0.01114562

-0.15%

+1.60%

-1.70%

-1.70%

Summer Point Token (SUMX) reaalajas hind on $0.01188348. Viimase 24 tunni jooksul SUMX kaubeldud madalaim $ 0.01141053 ja kõrgeim $ 0.01194637 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01769242 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01114562.

Lüliajalise tootluse osas on SUMX muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +1.60% 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Summer Point Token (SUMX) – turuteave

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

--
----

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Summer Point Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUMX ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 900000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.70M.

Summer Point Token (SUMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Summer Point Token ja USD hinnamuutus $ +0.00018719.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Summer Point Token ja USD hinnamuutus $ -0.0014904486.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Summer Point Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Summer Point Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00018719+1.60%
30 päeva$ -0.0014904486-12.54%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Summer Point Token (SUMX) allikas

Ametlik veebisait

Summer Point Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Summer Point Token (SUMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Summer Point Token (SUMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Summer Point Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Summer Point Token hinna ennustust kohe!

SUMX kohalike valuutade suhtes

Summer Point Token (SUMX) tokenoomika

Summer Point Token (SUMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Summer Point Token (SUMX) kohta

Kui palju on Summer Point Token (SUMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUMX hind USD on 0.01188348 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUMX/USD hind?
Praegune hind SUMX/USD on $ 0.01188348. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Summer Point Token turukapitalisatsioon?
SUMX turukapitalisatsioon on $ 10.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUMX ringlev varu?
SUMX ringlev varu on 900.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUMX (ATH) hind?
SUMX saavutab ATH hinna summas 0.01769242 USD.
Mis oli kõigi aegade SUMX madalaim (ATL) hind?
SUMX nägi ATL hinda summas 0.01114562 USD.
Milline on SUMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUMX kauplemismaht on -- USD.
Kas SUMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUMX hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.