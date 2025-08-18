Mis on Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Summer Point Token (SUMX) allikas Ametlik veebisait

Summer Point Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Summer Point Token (SUMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Summer Point Token (SUMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Summer Point Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Summer Point Token hinna ennustust kohe!

SUMX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Summer Point Token (SUMX) tokenoomika

Summer Point Token (SUMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Summer Point Token (SUMX) kohta Kui palju on Summer Point Token (SUMX) tänapäeval väärt? Reaalajas SUMX hind USD on 0.01188348 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUMX/USD hind? $ 0.01188348 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Summer Point Token turukapitalisatsioon? SUMX turukapitalisatsioon on $ 10.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUMX ringlev varu? SUMX ringlev varu on 900.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUMX (ATH) hind? SUMX saavutab ATH hinna summas 0.01769242 USD . Mis oli kõigi aegade SUMX madalaim (ATL) hind? SUMX nägi ATL hinda summas 0.01114562 USD . Milline on SUMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUMX kauplemismaht on -- USD . Kas SUMX sel aastal kõrgemale ka suundub? SUMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUMX hinna ennustust

Summer Point Token (SUMX) Olulised valdkonna uudised