SUMI (SUMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUMI (SUMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUMI (SUMI) teave Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Ametlik veebisait: https://sumicoin.io/ Ostke SUMI kohe!

SUMI (SUMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUMI (SUMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.86K $ 27.86K $ 27.86K Koguvaru: $ 991.85M $ 991.85M $ 991.85M Ringlev varu: $ 991.85M $ 991.85M $ 991.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.86K $ 27.86K $ 27.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01433132 $ 0.01433132 $ 0.01433132 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000592 $ 0.00000592 $ 0.00000592 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SUMI (SUMI) hinna kohta

SUMI (SUMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUMI (SUMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUMI tokeni tokenoomikat, avastage SUMI tokeni reaalajas hinda!

SUMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUMI võiks suunduda? Meie SUMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUMI tokeni hinna ennustust kohe!

