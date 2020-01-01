Suite (SUITE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Suite (SUITE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Suite (SUITE) teave Suite is a crypto project built on the Sui blockchain that provides an array of trading tools for cryptocurrency enthusiasts. Suite offers tools such as sniping bots for quick transactions, portfolio management systems, DCA, limit orders, copy trading, newly deployed and migrated tokens channel, and market analytics. Holders of Suite tokens benefit from the platform's commitment to sharing a large portion of the revenue generated back with the community. This means that as Suite grows and generates more income through its trading tools and services, a significant share of that revenue is distributed back to Suite token holders. Ametlik veebisait: https://www.suite.tech/ Valge raamat: https://docs.suite.tech/ Ostke SUITE kohe!

Suite (SUITE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Suite (SUITE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 127.55K Koguvaru: $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 127.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.364851 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00995876 Praegune hind: $ 0.01275453

Suite (SUITE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Suite (SUITE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUITE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUITE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUITE tokeni tokenoomikat, avastage SUITE tokeni reaalajas hinda!

SUITE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUITE võiks suunduda? Meie SUITE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUITE tokeni hinna ennustust kohe!

