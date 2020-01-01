suitard (STD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi suitard (STD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

suitard (STD) teave Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand. Ametlik veebisait: https://www.suitard.com/ Valge raamat: https://x.com/retardSuitizen/status/1837631772680389084 Ostke STD kohe!

suitard (STD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage suitard (STD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.25K $ 36.25K $ 36.25K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.25K $ 36.25K $ 36.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03978938 $ 0.03978938 $ 0.03978938 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00036254 $ 0.00036254 $ 0.00036254 Lisateave suitard (STD) hinna kohta

suitard (STD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud suitard (STD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STD tokeni tokenoomikat, avastage STD tokeni reaalajas hinda!

STD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STD võiks suunduda? Meie STD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STD tokeni hinna ennustust kohe!

