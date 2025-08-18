Mis on Suishicat (SUISHI)

“Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat. As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.”

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Suishicat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Suishicat (SUISHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Suishicat (SUISHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Suishicat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Suishicat hinna ennustust kohe!

Suishicat (SUISHI) tokenoomika

Suishicat (SUISHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUISHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Suishicat (SUISHI) kohta Kui palju on Suishicat (SUISHI) tänapäeval väärt? Reaalajas SUISHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUISHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUISHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Suishicat turukapitalisatsioon? SUISHI turukapitalisatsioon on $ 56.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUISHI ringlev varu? SUISHI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUISHI (ATH) hind? SUISHI saavutab ATH hinna summas 0.00480234 USD . Mis oli kõigi aegade SUISHI madalaim (ATL) hind? SUISHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SUISHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUISHI kauplemismaht on -- USD . Kas SUISHI sel aastal kõrgemale ka suundub? SUISHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUISHI hinna ennustust

