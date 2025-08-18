Rohkem infot SUISHI

SUISHI Hinnainfo

SUISHI Ametlik veebisait

SUISHI Tokenoomika

SUISHI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Suishicat logo

Suishicat hind (SUISHI)

Loendis mitteolevad

1 SUISHI/USD reaalajas hind:

--
----
-7.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Suishicat (SUISHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:17:29 (UTC+8)

Suishicat (SUISHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480234
$ 0.00480234$ 0.00480234

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-7.54%

-10.33%

-10.33%

Suishicat (SUISHI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SUISHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUISHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00480234 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SUISHI muutunud +0.64% viimase tunni jooksul, -7.54% 24 tunni vältel -10.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Suishicat (SUISHI) – turuteave

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

--
----

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Suishicat praegune turukapitalisatsioon on $ 56.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUISHI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.52K.

Suishicat (SUISHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Suishicat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Suishicat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Suishicat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Suishicat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.54%
30 päeva$ 0-33.33%
60 päeva$ 0-11.76%
90 päeva$ 0--

Mis on Suishicat (SUISHI)

“Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat. As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.”

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Suishicat (SUISHI) allikas

Ametlik veebisait

Suishicat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Suishicat (SUISHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Suishicat (SUISHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Suishicat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Suishicat hinna ennustust kohe!

SUISHI kohalike valuutade suhtes

Suishicat (SUISHI) tokenoomika

Suishicat (SUISHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUISHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Suishicat (SUISHI) kohta

Kui palju on Suishicat (SUISHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUISHI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUISHI/USD hind?
Praegune hind SUISHI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Suishicat turukapitalisatsioon?
SUISHI turukapitalisatsioon on $ 56.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUISHI ringlev varu?
SUISHI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUISHI (ATH) hind?
SUISHI saavutab ATH hinna summas 0.00480234 USD.
Mis oli kõigi aegade SUISHI madalaim (ATL) hind?
SUISHI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SUISHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUISHI kauplemismaht on -- USD.
Kas SUISHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUISHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUISHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:17:29 (UTC+8)

Suishicat (SUISHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.